اليوم السابع
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أكرم القصاص بقمة الإبداع الإعلامي: التكنولوجيا تتيح فرصا وتحديات في آن واحد

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 06:08 م
أكرم القصاص بقمة الإبداع الإعلامي: التكنولوجيا تتيح فرصا وتحديات في آن واحد رئيس مجلس ادارة اليوم السابع أكرم القصاص
بيشوى رمزى

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قال رئيس مجلس ادارة اليوم السابع أكرم القصاص إن هناك العديد من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا بينما تبقى هناك تحديات كبيرة، موضحا أن السؤال المطروح يدور حول ما إذا كانت السوشيال ميديا منافس للإعلام التقليدي أم مكمل له.

وأضاف القصاص، خلال إدارته لجلسه نقاشية بقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن التكنولوجيا تمثل تحديا من جانب آخر في ظل ما تساهم به في نشر الشائعات في الكثير من الأحيان.

وأشاد القصاص بقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، في ظل مناقشتها لقضايا تحمل حساسية كبيرة في ضوء التطور الكبير في مجال التكنولوجيا


 







قمة الابداع الأعلامي

اكرم القصاص

الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الشركة المتحدة



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