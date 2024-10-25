اليوم السابع
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نصائح هامة لحماية سيارتك فى فصل الشتاء

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 02:30 ص
نصائح هامة لحماية سيارتك فى فصل الشتاء سيارات - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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يبدو وأن الاجواء الشتوية باتت تقترب، وتكثف محافظات الجمهورية جهودها لاستقباله، لمواجهة هطول الامطار وغيرها، ولكن اصحاب السيارات يتعرضون لمشاكل اخرى فى فصل الشتاء من خلال تساقط الامطار على السيارات وتعرضها للبرومة،  يقدم "اليوم  السابع" مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ علي سيارتك وهي كالاتي :


1 - منها تغطية السيارة بغطاء قماشي يمتص الندى.

2 - تسخين السيارة مدة كافية قبل التحرك لان البطارية تتأثر بالبرودة

3 - عدم تجاهل الإشارات التحذيرية على لوحة القيادة خاصة وقت الشبورة

4 - مهمة مياة المبرد هي تبريد محرك السيارة أثناء عمله، وبغض النظرعن الأجواء المحيطة فإن المحرك هو عبارة عن غرفة منفصلة عن العالم الخارجي ويحتاج الى التبريد المتواصل حتى في الشتاء.

5 - الاطارات هي جزء بالغ في الأهمية من السيارة، ويجب الحفاظ على مقاس الكاوتش ومتابعته جيدا.

6 - يجب قراءة الطريق ومتغيراته لكي تساعدك على اتخاذ قراراتك أثناء قيادتك للسيارة، فمن البديهي أن تختلف قيادتك على الطريق الجاف عن القيادة على الطريق المبتلة أو المغطاة بالصقيع، لذلك دعنا نستعرض بعض من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار خلال قيادتك على الطرق "في الشتاء .


 







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اليوم السابع بلس




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