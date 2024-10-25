معاينة حريق شقة أبو الليف تكشف: ماس كهربائى فى الغسالة السبب

كتب سليم على

كشفت معاينة المعمل الجنائي الأولية لحريق في شقة سكنية يمتلكها المطرب الشعبي أبو الليف فى البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام، أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي، نشب في غسالة كهربائية في الشقة امتدت منها النيران إلى غرفة الأطفال، وتمت السيطرة على الحريق دون امتداده.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة الهرم، عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في حدائق الأهرام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

بإجراء التحريات تبين أن الشقة ملك المطرب نادر أبو الليف، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



