اليوم السابع
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عمرو سلامة يرحب بـالرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمرو الفقي في "كاستنج": "مفاجأة عظيمة"

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 12:10 ص
عمرو سلامة يرحب بـالرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمرو الفقي في "كاستنج": "مفاجأة عظيمة" عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
ماجد تمراز

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رحب المخرج عمرو سلامة، بالرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقي، خلال مشاركته في برنامج "كاستنج" الذي يذاع على قناة "dmc".

وقال سلامة: "عاوز أستضيف معانا حد مهم جدا، ومن أهم الأسباب أن البرنامج ده طلع للنور، هو اللي دعمه، وشخص بحب أوجه له التحية على المجهود العظيم اللي بيعمله خلف منظومة كبيرة اسمها المتحدة، شخص بحبه وبسمع عنه من زمان واتعرفت عليه قريب، الأستاذ عمرو الفقي، دي مفاجأة عظيمة".

وتابع: "الأستاذ عمرو الفقي من أكتر الناس اللي دعمت المشروع ده من أول يوم، لأن مصر بلد فيها أكتر من 100 مليون، وحرام يبقى عندنا عدد محدد من الممثلين، وهو قالي عاوزين مواهب حقيقية ومش عاوزين نجامل حد والموهوب هو اللي يطلع، ونمثل كل الناس، وهدفه أن المعيار الوحيد اللي بنختار به هو الموهبة".







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