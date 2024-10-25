تكريم أبناء أعضاء نقابة المرافق المتفوقين الأحد والثلاثاء ضمن "بداية جديدة"

كتبت آية دعبس

قال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، إن النقابة تنظم مؤتمرين حاشدين خلال يومي الأحد والثلاثاء المقبلين، وذلك لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء أعضاء النقابة العاملين بقطاعات النقابة "الكهرباء، المياه، الإسكان"، في ضوء اهتمام النقابة بالمشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ونشر ثقافة المبادرة بين الأعضاء، وتأكيدًا على أهدافها، لافتا إلى أن احتفالية تكريم المتفوقين تأتى كواحدة من وسائل دعم وبناء الانسان "تعليميا" وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأوضح فؤاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة ستكرم يوم الأحد المقبل 120 طالبا متفوقا من أبناء الأعضاء العاملين بوزارة الكهرباء، ويوم الثلاثاء 120 طالبا من أبناء الأعضاء العاملين بالمياه والإسكان، على أن يتم تكريم كل طالب بمنحه مبلغ 2000 جنيه، ودرع من وزارتى الكهرباء والإسكان.

وثمن نقيب العاملين بالمرافق العامة، دور المبادرات الرئاسية التي جاءت "بداية" لتستكمل دور تلك المبادرات الوطنية المهمة التي تسعى لتمكين المواطن المصري فى مختلف المجالات، وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في حياته، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، والتأكيد على أن حقوق الإنسان لا يقتصر على القوانين والتشريعات فقط، بل يمتد ليشمل توفير البيئة المناسبة لبناء الفرد وتنمية قدراته.

وأضاف فؤاد، أن ما تستهدفه بداية من تطوير وتحسين للعديد من الأنشطة والخدمات والبرامج المتنوعة ستستفيد منه كافة الطبقات والفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد 65 عاما، وذلك عبر تحقيق نظام صحى شامل، وتطوير لجودة التعليم، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق طموحات الشباب والدولة فى التنمية الاقتصادية الشاملة، وصياغة مفهوما جادا نحو تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية ، للمواطنين بشتى الوسائل.