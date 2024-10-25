اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مقتل عامل باطلاق النار عليه في العمرانية

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 12:36 ص
تحريات لكشف ملابسات مقتل عامل باطلاق النار عليه في العمرانية مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل عامل في العمرانية، نتيجة إطلاق النار عليه، وأشارت التحريات الأولية إلى أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وأشارت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة تربطه خصومة ثأرية بالمجني عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 







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