بعد حريق شقة أبو الليف.. احذر من 5 أجهزة منزلية قابلة للاشتعال

كتب سليم على

سيطر رجال الحماية المدنية أمس على حريق اندلع داخل شقة المطرب نادر أبو الليف بمنطقة حدائق الأهرام ، حيث كشفت التحريات الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي بالغسالة، أدى لاشتعال النيران، وامتدادها لغرفة الأطفال، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.



وفى التقرير التالى نرصد أكثر 5 أجهزة تعرض للاشتعال :



المكواه

يعد جهاز المكواه من أخطر الأجهزة التى يتوجب الحذر عند استخدامها ، كما يجب أن يتم شرائها من مكان آمن وأن يكون نوعها جيد لما تشكله من خطوره ، حيث أن الأنواع الرديئة تتسبب فى ماس كهربائي قد يؤدي الى حريق منزلك.

غسالة الأطباق

يجب التعامل بحذر عند استخدام غسالة الأطباق ، واستخدامها بشكل صحيح واتباع التعليمات الموجودة داخل الكتالوج الخاص بها، خاصة وأنها يصدر منها درجات حرارة مرتفعة جدًا من الممكن أن تسبب بدروها في حدوث حرائق.

الميكروويف

أغلبنا يمتلك جهاز الميكروويف داخل منزله، والمعروف عنه ينتج دراجات حرارة عالية، فعند استخدامه يجب إتباع تعاليم الشركة المصنعة له، خاصة وأنه من أكثر الأجهزة عرضة للاشتعال ، كما يجب عند شراءه التأكد من نوعه ووسائل الأمان بداخله.



التكييف



التكييف يعد واحدا من الأجهزة المنزلية الأكثر استخدامًا داخل منازلنا ، ويجب التعامل معه بحذر وإقامة الصيانات الدورية له بشكل منتظم والتأكد من امتداده بالقدر الكافي من الكهرباء ، خاصة وأنه من الاجهزة الأكثر شيوعا فى التسبب بحرائق داخل الشقق السكنية نتيجة ما ارتفاع حرارة الأسلاك.

السخان

يجب عند استخدام سخان الكهرباء او الغاز توخى الحذر بشكل كبير عند استخدمه، وشراء أنواع جبده منه، لأنه من اكثر الأجهزة التى تعترض لماس كهربائى وتسبب الاشتعال بسهولة.



