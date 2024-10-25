اليوم السابع
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الجمعة، 25 أكتوبر 2024 10:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان تعرب عن قلقها إزاء التقارير عن وجود قوات كورية شمالية فى روسيا

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 09:52 ص
اليابان تعرب عن قلقها إزاء التقارير عن وجود قوات كورية شمالية فى روسيا اليابان
أ ش أ

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أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيماسا هاياشي" اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوجود قوات كورية شمالية في روسيا.


وقال هاياشي - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الحكومة اليابانية تراقب الوضع عن كثب، بما في ذلك احتمال انضمام كوريا الشمالية إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.


وأضاف هاياشي أن التطور الأخير في التعاون العسكري العميق بين موسكو وبيونج يانج لا يؤدي إلى تدهور الوضع في أوكرانيا فقط، إلا أنه يثير مخاوف جدية بشأن الأمن الإقليمي حول اليابان.. مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بشكل كامل، بالإضافة إلى تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.


وتأتي هذه التصريحات بعدما قال مسئول أمريكي بارز إن جنودا من كوريا الشمالية يتدربون في شرق روسيا ربما للقتال ضد أوكرانيا.







مجلس الوزراء اليابانى

روسيا

يوشيماسا هاياشى

كوريا الشمالية




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