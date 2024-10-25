الولايات المتحدة تحث رعاياها حول العالم على تجنب التجمعات والمظاهرات

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حثت الولايات المتحدة رعاياها حول العالم على تجنب التجمعات والمظاهرات كلما كان ذلك ممكنا؛ واتخاذ الحيطة عند التواجد بالقرب من أي تجمعات كبيرة، مشيرة إلى أن المظاهرات السلمية قد تتحول إلى عنف من دون سابق إنذار.



وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - أن التحذير الذي أصدرته جاء بعد منشورات في مختلف منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى التظاهر قرب منشآت أمريكية وإسرائيلية، اليوم الجمعة.



ودعت الوزارة الأمريكيين في دول العالم إلى الاشتراك في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) للحصول على المعلومات والتنبيهات، مما يسهل تحديد مواقعهم في حالات الطوارئ، كما دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى متابعة بيانتها التي تنشرها على منصات "تويتر وفيسبوك".



ويواجه الشرق الأوسط أزمة إنسانية خطيرة أدت إلى مقتل الآلاف، في ظل نزاع متصاعد يشمل إسرائيل وغزة والضفة الغربية ولبنان وإيران، ما يهدد بجر المنطقة إلى صراع أوسع.