الفرصة الأخيرة.. غدًا غلق باب التقدم للمدينة الجامعية بجامعة الأزهر

تغلق الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالأزهر،غدا السبت باب تلقى طلبات مرحلة التسجيل الإلكتروني والتقدم للالتحاق بالمدن الجامعية - جامعة الأزهر" طلاب وطالبات المستجدين ثانوية أزهرية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة)"،و بناء على توجيهات رئيس جامعة الأزهر، كان قد تقرر بدء مرحلة التقدم والتسجيل الإلكتروني للالتحاق والقبول بالمدن الجامعية - جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والقبلي، وذلك:
لطلاب وطالبات المستجدين ثانوية أزهرية / المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة .
وذلك في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 2024/10/15 . وحتى يوم السبت الموافق 2024/10/26 .
يتم التسجيل الإلكتروني من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر والتسجيل متاح لطلاب وطالبات المستجدين ثانوية أزهرية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة ويراعى تسجيل البيانات بدقة
" أسم الطالب خماسي / أسم ولى الأمر رباعي / الرقم القومي / الكلية / الفرقة / التقدير.. إلخ "
مع التأكد من الكلية المرشح لها الطالب وطبقا لبطاقة الترشيح من مكتب تنسيق القبول جامعة الأزهر"
و حال عدم صحة البيانات المدونة بمعرفة الطالب / الطالبة "يسقط حقه بالسكن الجامعي طبقا للائحة المدن الجامعية" .
التسجيل الإلكتروني للتنسيق بالقبول بالمدن الجامعية وتفاصيل التقدم متاحة من خلال موقع خدمات
الجامعة على الرابط التالي :
https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage
التسجيل متاح : - للطلاب والطالبات المستجدين ثانوية أزهرية .
لطلاب وطالبات سنوات النقل مختلف الكليات المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة
وتهيب الإدارة المركزية للمدن الجامعية بكافة الطلاب والطالبات بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع خدمات الجامعية " التسكين متاح فقط للمتقدمين إلكترونيا".
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