الفرصة الأخيرة.. غدًا غلق باب التقدم للمدينة الجامعية بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

تغلق الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالأزهر،غدا السبت باب تلقى طلبات مرحلة التسجيل الإلكتروني والتقدم للالتحاق بالمدن الجامعية - جامعة الأزهر" طلاب وطالبات المستجدين ثانوية أزهرية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة)"،و بناء على توجيهات رئيس جامعة الأزهر، كان قد تقرر بدء مرحلة التقدم والتسجيل الإلكتروني للالتحاق والقبول بالمدن الجامعية - جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والقبلي، وذلك:

لطلاب وطالبات المستجدين ثانوية أزهرية / المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة .

وذلك في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 2024/10/15 . وحتى يوم السبت الموافق 2024/10/26 .

يتم التسجيل الإلكتروني من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر والتسجيل متاح لطلاب وطالبات المستجدين ثانوية أزهرية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة ويراعى تسجيل البيانات بدقة

" أسم الطالب خماسي / أسم ولى الأمر رباعي / الرقم القومي / الكلية / الفرقة / التقدير.. إلخ "

مع التأكد من الكلية المرشح لها الطالب وطبقا لبطاقة الترشيح من مكتب تنسيق القبول جامعة الأزهر"

و حال عدم صحة البيانات المدونة بمعرفة الطالب / الطالبة "يسقط حقه بالسكن الجامعي طبقا للائحة المدن الجامعية" .

التسجيل الإلكتروني للتنسيق بالقبول بالمدن الجامعية وتفاصيل التقدم متاحة من خلال موقع خدمات

الجامعة على الرابط التالي :

‏https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage‏

التسجيل متاح : - للطلاب والطالبات المستجدين ثانوية أزهرية .

لطلاب وطالبات سنوات النقل مختلف الكليات المتخلفين عن التقدم بالمرحلة السابقة

وتهيب الإدارة المركزية للمدن الجامعية بكافة الطلاب والطالبات بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع خدمات الجامعية " التسكين متاح فقط للمتقدمين إلكترونيا".