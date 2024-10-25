التقديم غدًا.. شروط التقدم لوظائف قارئ ومحصل بشركة مياه القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع شروط التقدم لوظائف قارئ ومحصل مياه، بشركة مياه القاهرة، والتي يبدأ التقديم عليها غدا السبت، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها للتعاقد لـ وظيفة محصل وقارئ

شروط التقدم لوظائف بـ شركة مياه القاهرة :

يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط (صناعی - تجاری - زراعی - فندقى ) أو مؤهل فوق المتوسط معهد فنى مدة الدراسة سنتان ) .

أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة .

أن يكون المتقدم تعدى على إقامته بمحافظة القاهرة مدة لا تقل ثلاث سنوات.

ألا يزيد من المتقدم عن 30 سنة في 2024/12/1 .

أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

يجتاز الإختبارات التي تجريها الشركة .أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

لا يتم النقل من الشركة قبل خمس سنوات.

شروط التقديم لشركة مياه القاهرة محصل وقارئ.

يتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الالكتروني أو اضغط هنا للتقديم اعتبارا من يوم السبت الموافق 26/10/ 2024 ولمدة خمسة عشر يوما ولن يتم الالتفات لأى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

يتم إرفاق صوره من شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومى سارية - صحيفة حالة جنائية سارية موجهة إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة - صوره شخصيه إيصال خدمات ( كهرباء غاز مياه ) للعنوان محل إقامته مر عليه ثلاث سنوات .

يتم متابعه الاعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة.