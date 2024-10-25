اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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التحقيقات: لصا الهواتف المحمولة فى أبو النمرس نفذا 7 جرائم بأسلوب الخطف

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 02:00 ص
التحقيقات: لصا الهواتف المحمولة فى أبو النمرس نفذا 7 جرائم بأسلوب الخطف سرقة موبايل - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة ، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى أبو النمرس.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" تم ضبطها، واقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما (سيئا النية – مقيمان بمحافظة الجيزة) تم ضبطهما، وبالضغط عليهما ارشدا عن كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية فى أبو النمرس بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.







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