اليوم السابع
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إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من لبنان فى كريات يم قرب حيفا

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 10:10 ص
إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من لبنان فى كريات يم قرب حيفا اطلاق صاروخ - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من لبنان في كريات يم قرب حيفا ودوي صفارات الإنذار في علما بالجليل الغربي، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

و يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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