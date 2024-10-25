أخبار × 24 ساعة.. الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

المترو يبدأ الخميس القادم العمل بالتوقيت الشتوى.. اعرف المواعيد

وزير الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام

وزير الصحة يستقبل نظيره السودانى لبحث التعاون المشترك

وزير السياحة والآثار: العلاقات المصرية الإيطالية قوية وتاريخية

وزير الأوقاف: حريصون على التعاون الثقافى والفكرى والتنسيق المشترك مع الكنيسة والثقافة

الزراعة: خبراء مركز بحوث الصحراء يواصلون دعم المزارعين بسيناء بخدمات إرشادية

وزير الزراعة: إنتاج أكثر من 29 ألف طن أسمدة عضوية من قش الأرز

وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة مزلقانات عشوائية على السكة الحديد.. فيديو

وزير الصحة: تخصيص موازنة مستقلة للتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة