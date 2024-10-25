اليوم السابع
Ads
الجمعة، 25 أكتوبر 2024 12:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مترو الانفاق

التوقيت الشتوى

وزير الصحه

وزاره الصحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة