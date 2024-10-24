4 قتلى بسبب عاصفة ممطرة فى ولاية فيراكروز.. والحكومة تعلق الدراسة.. فيديو

فاطمة شوقى

لقى أربعة أشخاص حتفهم بسبب الأضرار التي سببتها العاصفة المطيرة في مدينة فيراكروز المكسيكية ، حيث أثرت هذه الظاهرة على آلاف الأسر في أكثر من 60 بلدية، حسبما قالت صحيفة ميلينو الإسبانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن امرأة تبلغ من العمر 65 عاما توفيت أثناء محاولتها عبور مجرى مائى عميق في سانتياجو، حيث تم العثور على جثتها في نفس المجرى المائى.



وفي نفس البلدية، أبلغت سكرتيرة أمين الحماية المدنية، جوادالوبي أوسورنو، عن وفاة رجل أصيب بصعقة كهربائية أثناء الأمطار والفيضانات.



وذكر أنه في بلدية كاتيماكو، في نفس منطقة لوس توكستلا، جرف شاب آخر بسبب تيار التيار في مجتمع لا فيكتوريا.



وسجلت الضحية الرابعة في سلسلة جبال زونجوليكا ببلدية تيكيلا، وذلك بعد تعرضه لإنهيار أرضى بينما كان يقود سيارته الأجرة.

وبسبب تعقيدات النقل، قررت الحكومة المكسيكية تعليق الدراسة في عدة مدارس بموافقة المديرين وأولياء الأمور. أفادت جامعة فيراكروزانا أنه تم تعليق الأنشطة في منطقة فيراكروز - بوكا ديل ريو بسبب الأمطار، بينما تم إلغاء الفصول الدراسية في جامعة كريستوبال كولون.



امطار فى المكسيك



وكانت أعلنت السلطات المكسيكية أن أمطارا غزيرة وفيضانات ضربت أكثر من 40 بلدة فى ولاية "فيراكروز" شرقى المكسيك، وذلك نتيجة وصول كتلة هوائية باردة فى أعقاب العاصفة الاستوائية "نادين".



فيضانات المكسيك



وأوضحت أمانة الحماية المدنية فى الولاية أن 43 بلدية أصبحت معزولة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وأن نحو 2500 منزل غمرتها المياه، خاصة في مدينتي "ميناتيتلان" و"كواتزاكوالكوس" بجنوب "فيراكروز".



يذكر أن إعصار نادين تعد رابع أطول إعصار في المحيط الأطلسي. الإعصار الرابع عشر المداري والعاصفة في ما يسمى بموسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2012 تطورت نادين من موجة استوائية غرب كاب فيردي في 10 سبتمبر عام 2012.