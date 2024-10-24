‫الزراعة: معدات قطاع الزراعة الآلية فى خدمة منتفعى التجمعات الزراعية بسيناء.. فيديو وصور

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية عن توفير المعدات الزراعية ونقلها إلى التجمعات الزراعية فى شمال وجنوب سيناء " تجمع بغداد ك 61 مركز الحسنة - تجمع خشم الجاد مركز الحسنة -تجمع طيبة التمد مركز نخل -تجمع وادى سعال سانت كاترين -التجمع النموذجي بالنثيلة “.

واضاف الاشقر انه تم توفير ونقل آلات الحرث والتسوية والتخطيط وحفر الجور والبتانات وجاري العمل حاليا مع المزارعين فى تلك التجمعات بشكل جيد والمتابعة مستمرة من قبل القطاع لحل اى مشاكل وتوفير أى معدات أخري هذا بخلاف المعدات الزراعية الموجودة في محطات القطاع فى شمال وجنوب سيناء والتى تخدم المزارعين خارج هذه التجمعات الزراعية مثل محطات " العريش -الطور-سهل الطينة-شرق البحيرات -القصاصين ".



معدات قطاع الزراعة الآلية في خدمة منتفعي التجمعات الزراعية بسيناء



معدات قطاع الزراعة الآلية في خدمة منتفعي التجمعات الزراعية