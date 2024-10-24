اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أكتوبر 2024 10:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

وفاة نجار مسلح سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بالدقهلية

الخميس، 24 أكتوبر 2024 06:01 م
وفاة نجار مسلح سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بالدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي نجار مسلح بكفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية مصرعه، بعدما سقط من الدور الثاني أثناء عمله بأحد العقارات التى تحت الإنشاء.

وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى مأمور مركز نبروة بسقوط عامل أثناء العمل بأحد العقارات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط تجار مسلح يدعى محمود عيسي،49 سنة، أثناء العمل بأحد العقارات تحت الانشاء،  وتم نقل جثتة إلى مستشفي نبروة المركزي.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.







الدقهلية

اخيار الحوادث

مصرع نجار مسلح

مركز نبروة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة