وزارة العمل: نجاح تسوية ودية لاسترداد حقوق عاملة لدى شركة بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن نجاح عمليات مفاوضة وتسوية ودية ، مع مسئولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، وذلك بعد تقدم عاملة بشكوى رسمية لمكتب علاقات عمل العامرية التابع للمديرية، واسترداد حقوق عاملة من الشركة وتسوية مبلغ 12 ألف جنيه كمستحقات مالية للعاملة، كما تم استرداد جميع مستحقاتها القانونية وعودتها للعمل، فى حضور الممثل القانونى للشركة ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .



وأكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مكتب علاقات العامرية بحضور نهلة فاروق مدير مكتب علاقات العامرية ، والممثل القانوني عن الشركة ، كما أكد وكيل المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .