واشنطن: يوجد 3 آلاف جندى كورى شمالى فى روسيا

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زعم مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربى إن هناك 3 آلاف جندي من كوريا الشمالية يخضعون للتدريب حاليَا في قواعد عسكرية روسية.

وأضاف كيربي - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، الأربعاء - أن لجوء روسيا إلى كوريا الشمالية "مؤشر على الضعف وليس القوة"، قائلاً: "لا نعلم حتى الآن إن كان بوتين سينشر الجنود الكوريين الشماليين في أوكرانيا".

ووصل الجنود الكوريون إلى روسيا بحرا خلال أكتوبر الحالي، ليتم توزيعهم على قواعد عسكرية في أنحاء البلاد من أجل تدريبهم، بحسب كيربي.

وأكد المسؤول الأمريكي أن "روسيا تتكبد نحو 1200 قتيل وجريح يوميا في أوكرانيا".

وكان حلف شمال الأطلسي الناتو ، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكدا في وقت سابق اليوم الأربعاء، حيازتهما أدلة على وجود هؤلاء الآلاف من الجنود.