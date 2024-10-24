هل ارتداء قناع النوم يحسن جودته؟ كل ما تريد معرفته

كتبت فاطمة خليل

يوفر قناع النوم العديد من الفوائد التي تساهم في الحصول على نوم أعمق وأكثر راحة، مما يحسن بدوره الصحة العامة، كما أنه يساعد في تحسين جودة النوم ويفعل أكثر من مجرد حجب الضوء. فيما يلى بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك بها أقنعة النوم على النوم بسلام، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف تعمل أقنعة النوم على تحسين جودة النوم؟

- حجب الضوء للحصول على نوم أعمق

يمكن أن يؤدي التعرض لكميات صغيرة من الضوء إلى تعطيل نومنا، مما يجعل من الصعب النوم مرة أخرى. سواء كانت أضواء الشوارع تتسلل عبر نافذتك، أو ضوء ليلي، أو الأجهزة الإلكترونية، فإن أي كمية من الضوء يمكن أن تبقي عقلك أكثر يقظة مما ينبغي أثناء النوم.

يخلق قناع النوم بيئة مظلمة تساعد عقلك على الاسترخاء، مما يعزز النوم العميق والمتواصل.

- تعزيز إنتاج الميلاتونين

يتم إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسئول عن تنظيم النوم، بكميات أكبر عندما يكون الجو مظلمًا. يعمل استخدام قناع النوم على حجب الضوء وتحفيز إنتاج الميلاتونين، مما يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمًا لفترة أطول. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الأرق أو لديهم أنماط نوم غير منتظمة بسبب العمل بنظام المناوبات أو السفر المتكرر.

- يساعد على الهدوء

بصرف النظر عن حجب الضوء، يمكن لأقنعة النوم أن توفر إحساسًا بتخفيض الإحساس، مما يساعد دماغك على الانفصال عن عوامل التشتيت في بيئتك. تم تصميم بعض الأقنعة لتطبيق ضغط لطيف حول العينين، والذي يمكن أن يكون له تأثير مهدئ، تقريبًا مثل التدليك الخفيف. يمكن أن يعزز هذا الضغط الاسترخاء، مما يجعل الانتقال من اليقظة إلى حالة النوم أسهل.

فوائد استخدام أقنعة النوم

- عمال المناوبات

بالنسبة لأولئك الذين يعملون في ساعات غريبة أو نوبات ليلية، فإن أقنعة النوم ضرورية للحصول على نوم جيد أثناء النهار. يعد حجب ضوء الشمس عند محاولة النوم في الصباح أو بعد الظهر أمرًا صعبًا، ولكن قناع النوم الجيد يمكن أن يسهل على عمال المناوبات الحفاظ على نمط نوم منتظم على الرغم من جداولهم غير التقليدية.

يعتبر فارق التوقيت السبب الرئيسي وراء قلة النوم للمسافرين، وخاصة أولئك الذين يعبرون مناطق زمنية متعددة. يمكن أن يساعد ارتداء قناع النوم على متن الرحلات الجوية أو أثناء القيلولة النهارية المسافرين على التكيف مع مناطق زمنية جديدة.

بعض الناس أكثر حساسية تجاه محيطهم. إذا كان أدنى قدر من الضوء يوقظك، فإن استخدام قناع النوم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. فهو يساعد في خلق شرنقة من الظلام، مما يسمح لك بالبقاء في حالة من الراحة طوال الليل.