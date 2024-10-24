مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفى أكتوبر المركزى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفي أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

