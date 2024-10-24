اليوم السابع
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الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الخميس، 24 أكتوبر 2024 12:07 م
مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم جثه
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفى أكتوبر المركزى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفي أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 







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