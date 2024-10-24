مصرع طفل سقط من الطابق الخامس في السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية -شريف الديب محمد الحبشي

لقي طفل مصرعه ، بعد سقوطه من علو في منطقة المعاهدة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه الي مشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز السنبلاوين، بوصول جثمان طفل الي المستشفي، ادعاء سقوط من علو.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وبالفحص تبين مصرع عمر أحمد شعبان كشك،12 عاما، مقيم المعاهدة السنبلاوين، حيث اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس ولقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثمان الي مشرحة المستشفي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



