اليوم السابع
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الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:31 م
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مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى على طريق جمصة المنصورة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 12:14 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى على طريق جمصة المنصورة جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق جمصة المنصورة بسبب السرعة الزائدة

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على جمصة المنصورة و وجود وفيات ومصابين بالحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم دراجة نارية، بسيارة ملاكي على طريق جمصة المنصورة، وذلك حال استقلال اثنين الدراجة النارية، ولقيا مصرعهما على الفور، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقل الجثامين إلى مستشفي جمصة، وجاري تحرير محضرا بالواقعة، و العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


 







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