مصرع سيدة صدمها مينى باص أثناء عبورها للطريق بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها نتيجة اصطدام أتوبيس"مينى باص" بها فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك أثناء عبورها الطريق، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مشرف العمليات، بلاغ يفيد وقوع حادث مروري فى مدينة 6 أكتوبر توجهت سيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن أتوبيس صدم سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.