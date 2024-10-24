مصدر مسئول: وفد أمنى مصري يلتقي وفدا من حماس بالقاهرة لبحث التهدئة (إنفوجراف)

قال مصدر مسئول لقناة القاهرة الإخبارية إن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى، يلتقى وفدا من قيادات حركة حماس بالقاهرة لاستعراض الأوضاع الجارية، بغزة وسبل تذليل العقبات التي تواجه التهدئة بالقطاع.

وقال المصدر المسئول لقناة القاهرة الإخبارية، إن لقاء وفد حماس بالقاهرة يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.



وفد من حماس فى القاهرة

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.