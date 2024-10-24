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قرار حكومى بإلغاء اعتبار مشروع امتداد شارع الفتح من أعمال المنفعة العامة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:24 م
قرار حكومى بإلغاء اعتبار مشروع امتداد شارع الفتح من أعمال المنفعة العامة الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإلغاء قرار اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض بشارع عزيز المصرى " جسر السويس سابقاً " -المنتزه- حى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ، واللازمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.







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