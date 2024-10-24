قرار حكومى بإلغاء اعتبار مشروع امتداد شارع الفتح من أعمال المنفعة العامة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإلغاء قرار اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض بشارع عزيز المصرى " جسر السويس سابقاً " -المنتزه- حى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ، واللازمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.