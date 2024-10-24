فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية والرواد والتقديرية للمرأة 2024

كتب محمود راغب

أعلنت إدارة جامعة عين شمس فتح باب الترشح لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والرواد وكذلك التقديرية للمرأة للعام 2024.

أولا: جائزة جامعة عين شمس التقديرية:

تُمنح الجائزة التقديرية من الجامعة لأعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بمدرسة علمية متميزة، ويقدمون بحوثاً علمية مبتكرة ومنشورة، بالإضافة إلى إسهامات ملموسة للجامعة والوطن، يشترط أن يكون المتقدم قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في درجة أستاذ.

تخصص الجامعة 17 جائزة تقديرية في ثماني مجالات على النحو التالي:

العلوم الطبية: ثلاث جوائز

العلوم الهندسية: جائزتان

العمارة: جائزة واحدة

العلوم التكنولوجية: جائزتان

العلوم التربوية: جائزة واحدة

العلوم الأساسية: ثلاث جوائز

العلوم الاجتماعية: أربع جوائز

العلوم الزراعية: جائزة واحدة

تبلغ قيمة المكافأة المالية للجائزة التقديرية للجامعة: 100 ألف جنية وشهادة تقدير.

ثانيا: جائزة جامعة عين شمس التشجيعية:

تمنح جامعة عين شمس الجوائز التشجيعية للعام 2024، وهي مخصصة لشباب الباحثين الذين لا تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في 31 ديسمبر 2024.

تستهدف هذه الجوائز أعضاء الهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين) بالإضافة إلى المدرسين والأساتذة المساعدين بالجامعة الذين لديهم أبحاث علمية منشورة، لا تقل عن خمسة أبحاث في مجال التخصص، إضافة إلى أنشطة علمية وإسهامات مجتمعية.

تخصص الجامعة الجائزة التشجيعية المقدمة بواقع عدد 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:

العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــي مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية (

العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة في مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الزراعية).

العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة في مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلـوم الطبية)

العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة في مختلف العلوم الهندسية / جائزة في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الهندسية)

العلوم الاجتماعية والإنسانية (جائزتان)

تبلغ قيمة المكافأة المالية للجائزة التشجيعية للجامعة: 25 ألف جنية وشهادة تقدير.

ثالثا: جائزة جامعة عين شمس للرواد

تمنح جامعة عين شمس جائزة الرواد لعلماء الجامعة من الأساتذة الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في الجامعة بدرجة أستاذ، ولديهم أعمال رائدة في مجالات تخصصهم، بالإضافة إلى مساهماتهم المجتمعية والقومية التأسيسية.

تُمنح الجامعة جوائز الرواد بواقع 6 جوائز، حيث تمثل جائزة واحدة لكل من المجالات التالية:

العلوم الأساسية

العلوم الزراعية

العلوم الطبية

العلوم الإنسانية والاجتماعية

العلوم الهندسية

العلوم التربوية

تبلغ المكافأة المالية للجائزة 75 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى شهادة تقدير.

رابعا: جائزة جامعة عين شمس التقديرية للمرأة

تقديرًا لدور المرأة في المجتمع الجامعي بجامعة عين شمس، تم اعتماد تأسيس جائزة جامعة عين شمس التقديرية للمرأة.

تُمنح جائزة عين شمس التقديرية للمرأة بواقع أربعة جوائز، تمثل جائزة واحدة لكل من المجالات التالية:

مجال العلوم التطبيقية (الهندسية / التكنولوجية / البيئية)

مجال العلوم الطبية

مجال العلوم الأساسية / الزراعية

مجال العلوم الإنسانية (الاجتماعية، الآداب، التربية، الفنون)

تبلغ المكافأة المالية لكل جائزة 30 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى شهادة تقدير.

تدعو إدارة الجامعة السادة أعضاء هيئة التدريس الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لجوائز الجامعة إلى الإسراع في استيفاء واعتماد جميع متطلبات الترشح.

آخر موعد لتسليم أوراق الترشح المعتمدة والمستوفاة جميع الشروط يوم 19 ديسمبر 2024، ويتم التسليم بمقر الإدارة العامة للبحوث العلمية بمبنى الإدارة خلف قصر الزعفران، علمًا بأن الإغلاق النهائي لإستلام الملفات لجميع جوائز الجامعة 31 ديسمبر 2024.

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply