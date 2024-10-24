"فاشى معجب بالديكتاتوريين".. هاريس تعلق على مزاعم إشادة ترامب بهتلر

كتبت ريم عبد الحميد

علقت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، على المزاعم التي وردت عن منافسها الجمهورى دونالد ترامب بأنه أشاد بالزعيم النازى أدولف هتلر، ووصفته بالفاشى.

وتطرقت هاريس خلال لقاء مفتوح مع شبكة "سى إن إن" الامريكية، إلى ما قاله رئيس الأركان الأمريكي السابق جون كيلى عن ترامب فى مقابلتين مع صحيفتى نيويورك تايمز وذى أتلانتك، بأن الرئيس السابق قال أثناء توليه الحكم إنه يحتاج إلى نوع الجنرالات الذى كان يحيط بهتلر، نفت حملة دونالد ان يكون قد أدلى بمثل هذا التعليق.

وأشارت هاريس إلى أن هذا الأمر يقدم نافذة عن حقيقة ترامب ونوع القيادة التي سيقدمها. وعندما سئلت المرشحة الديمقراطية عما إذا كانت تعتقد أن ترامب فاشى، أجبت مرتين قائلة "نعم"، وقالت لاحقا إن ترامب سيكون فى حال انتخابه "رئيسا معجبا بالديكتاتوريين وفاشيا".

وذكرت هاريس، أن تصريحات كيلى، التي جاءت قبل أقل من أسبوعين على تحديد الناخبين ما إذا كان ترامب سيعود للبيت الأبيض، كانت إنذارل للشعب الأمريكي من قبل رئيس الأركان السابق. وسرعان ما استغلت حملة هاريس تصريحات كيلى لتصبح جزءا من رسالتها الختامية للناخبين فى الوقت الذى تسعى لتعزيز موقفها فى السباق إلى البيت الأبيض.

وقالت هاريس: أعتقد أن دونالد ترامب خطر لرفاهية وأمن الولايات المتحدة الامريكية، مضيفة أن الشعب الأمريكى يستحق رئيسا يحافظ على معايير محددة، والتى تشمل بالتأكيد ألا يقارن نفسه، بطريقة إعجاب واضحة، بهتلر.

وأضافت أن ترامب فى حال إعادة انتخابه لن يظل خاضعة للأشخاص الذين يمنعونه عن أسوأ دوافعه.

وكانت هاريس قد كررت يوم الأربعاء تحذيراتها بشأن لياقة ترامب العقلية ونواياه بالنسبة للرئاسة، وقالت إن هذه نافذة لمن هو دونالد ترامب حقا من الأشخاص الذين يعرفون جيدا، ومن الأشخاص الذين عملوا معه جنبا إلى جنب فى المكتب البيضاوى وفى غرفة الأزمات.