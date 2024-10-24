عضو فى الكونجرس يلمّح للقيام بعمل عسكرى ضد كوريا الشمالية

طالب رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في الكونجرس الأمريكي مايك تيرنر، بالنظر في إمكانية استخدام الإجراءات العسكرية ضد كوريا الشمالية إذا تأكدت مشاركة قواتها في الصراع في أوكرانيا.

وقال رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في الكونجرس إن احتمال إدخال قوات كورية شمالية إلى الصراع يجب أن يكون "خطا أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة، ووفقا له، يجب على الإدارة الأمريكية أن تحدد موقفها بوضوح بشأن هذه القضية.

وقال تيرنر إنه إذا هاجمت القوات الكورية الشمالية أوكرانيا من الأراضي الروسية، فيجب السماح لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى للانتقام.

وأضاف عضو الكونجرس أيضا أنه إذا غزت القوات الكورية الشمالية أوكرانيا، فيجب على الولايات المتحدة "التفكير جديا في التدخل العسكري المباشر ضد القوات الكورية الشمالية".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء، أن التفاعل بين روسيا وكوريا الديمقراطية في المجال العسكري لا ينتهك قواعد القانون الدولي، ووصفت التصريحات "الحماسية" في سيئول بشأن التقارير عن إرسال عسكريين مزعومين من كوريا الشمالية إلى روسيا بأنها "جعجعة من غير طحين".