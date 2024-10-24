طرح بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لليوم الثالث.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لليوم الثالث بسعر 150 جنيها للطبق بجانب توفير كميات كبيرة من كافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة في اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين.

ووصلت أول شحنة من البيض المستورد وطرحها في منافذ وزارة التموين حيث تعاقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، وجاري الشحن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

على جانب أخر نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع والمنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع للمواطنين.