اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص لاستعراضهم بسيارات بالشوارع

الخميس، 24 أكتوبر 2024 01:38 م
ضبط 3 أشخاص لاستعراضهم بسيارات بالشوارع متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائدى 3 سيارات بآداء بعض الحركات الإستعراضية وقيام مُستقليها بالجلوس على نوافذ سيارتين منهم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة بلبيس).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركتهم فى حفل زفاف أحد أصدقائهم . تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

 







استعراض بسيارات

حوادث الطرق

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