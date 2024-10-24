ضبط مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بقرابة 5 ملايين جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (مطروح، الإسكندرية، شمال سيناء) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط ( 3 عناصر إجرامية " لأحدهم معلومات جنائية " ) بدوائر مراكز شرطة "فايد، القنطرة شرق ، التل الكبير".. وبحوزتهم (78 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة التل الكبير.. وبحوزتهما (22 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (31 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر جميع المضبوطات بـ30 مليون جنيه.



