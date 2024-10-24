ضبط شركتين لإلحاق العملة بالخارج بتهمة النصب على الشباب

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة تخصصا فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط شركتين إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج لنشاط الشركتين عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما على النحو التالى:-

ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية"- كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وعقود الإتفاق – مجموعة من الإعلانات للشركة – ختم خاص بالشركة - 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية – هاتف محمول للتواصل مع العملاء – مبالغ مالية.

ضبط (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج "لأحدهما معلومات جنائية"- كائنة بمنطقة زهراء مدينة نصر) ، وعثر بداخل الشركة على (جواز سفر - عدد من صور جوازات السفر لراغبى العمل بالخارج – 2 اكلاشيه خاص بالشركة - 3 دفتر إيصالات إستلام نقدية – 2 هاتف محمول للتواصل مع العملاء– مبالغ مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.