ضبط السائق المتسبب في إصابة متسابقي الدراجات الهوائية بطريق إسكندرية الصحراوي

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق سيارة نقل تسبب في إصابة عدد من متسابقي الدراجات الهوائية، نتيجة الاصطدام بهم، بطريق إسكندرية الصحراوي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتبين من خلال التحريات، أن المصابين يتدربون كفريق تابع لأحد الأندية بمدينة 6 أكتوبر، وخلال التدريب بطريق إسكندرية الصحراوي، اصطدمت بهم سيارة نقل.

وتبين من خلال التقرير الطبي الخاص بالمصابين، أن الإصابات عبارة عن كسور ونزيف، وجروح متعددة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين تصادم سيارة نقل بعدد من الأشخاص يقودون دراجات هوائية، خلال التدريب بالطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم عقب هروبه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

