اليوم السابع
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سيارة ملاكى تنهى حياة شاب فى حادث بالصف

الخميس، 24 أكتوبر 2024 12:11 م
سيارة ملاكى تنهى حياة شاب فى حادث بالصف اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارق شاب الحياة متأثرا بإصابات لحقت به، فى حادث تصادم بإحدى قرى الصف، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الضحية أثناء قيادته دراجة بخارية، صدمته سيارة ملاكى، مما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم، بإحدى قرى الصف، ومصرع شخص.

بإجراء التحريات تبين أن شابا تم تحديد هويته، مقيم بقرية تابعة لمركز الصف، أثناء قيادته دراجة بخارية، صدمته سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرعه.

تم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







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