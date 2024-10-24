رئيس فنزويلا: الغرب يحاول الهيمنة على العالم عبر نظام العملات الأجنبية

فاطمة شوقى

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، أن الدول الغربية تحاول فرض سيطرتها وهيمنتها على العالم عبر نظام العملات الأجنبية كي تملي شروطها على باقي الدول، لافتا إلى أن إصلاح النظام النقدي والمالي العالمي لا يكفي ولن يتحمل.

وقال مادورو - في كلمة خلال جلسة موسعة في إطار قمة بريكس بصيغة (بريكس بلس وأوت ريتش) بمدينة قازان الروسية: "فنزويلا ترحب وتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة لتوحيد نشاط بريكس كي تتمكن الدول الأعضاء من التنمية والتقدم نحو إنشاء نظام جديد للتسويات المالية"، مشيرا إلى أن فنزويلا شاركت بشكل متواضع في كل الدورات والاجتماعات السابقة لبريكس، وعددهم أكثر من مائتى اجتماع، وكانت كلها موجهة للبحث عن حلول عملية لحاجات عالمنا الذي يسعى جاهدا إلى إنشاء منظومة عالمية جديدة.

وأشار إلى أن نظام منظمة الأمم المتحدة ركز جهود كل الدول والشعوب لإنشاء المنظومة التى بعثت آمالا كبيرة في نفوس الكثير، وحددت أسسا رئيسية للقانون والشرعية الدولية، وكل دول العالم تمسكت بهذه المبادئ، منوها بأن حركة عدم الانحياز لعبت دورها مهما في تطور العالم وتم إنشاء الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف الأمن والسلام فى العالم.

وقال: "نحن الآن فى عصر جديد وسط دول عظمي، ويعتبر دورنا متواضعا في قمة بريكس مثل فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا، ولكننا على الرغم من إمكانياتنا المتواضعة، نسعي لتحقيق أمنياتنا، وأن يتم احترام حقنا في التطور المستقل للتأثير على الأجندة العالمية"، داعيا للبحث عن حلول لإنشاء اقتصاد شامل وإصلاح نظام الأمم المتحدة.

ونبه مادورو إلى أن كل صاروخ يستهدف المباني السكنية فى قطاع غزة وسقوط المزيد من القتلي والجرحي فى جنوب لبنان يدمر نظام الأمم المتحدة ..متسائلا عن "دور المحكمة الدولية الجنائية وهل هي موجودة فقط لاستغلال بلدان الجنوب العالمي لإصدار الوثائق المزعومة للعناية بصحة الطفل والمرأة فقط؟..مشددا علي "ضرورة الوصول لخطة عملية لإصلاح الأمم المتحدة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة".