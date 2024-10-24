رئيس إيران: العالم يواجه تحديات كبيرة إزاء استمرار العدوان على غزة ولبنان

قازان (أ ش أ)

قال الرئيس الإيرانى، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن العالم يواجه تحديات كبيرة نتيجة تصاعد العنف واستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة ولبنان، منددا باستمرار جرائم القتل بحق الأطفال والنساء .

وأضاف بزشكيان - خلال جلسة موسعة في إطار قمة بريكس تحت عنوان " بريكس بلاس وأوت ريتش"، بمشاركة الرئيس السيسي - أن تجمع البريكس ودول الجنوب العالمي لديهم القدرة على تحسين النظام العالمي والتوصل إلى عالم متعدد الأقطاب، منوها بأن التعاون في إطار البريكس يعطي فرصا جديدة لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة للعديد من الدول من خلال استخدام المنصات المصرفية للعملات الرقمية وتعزيز دور بنك التنمية الجديد.

ودعا الرئيس الإيراني، تجمع البريكس إلى إنشاء مبادئ حيادية وعادلة ومستدامة لإجراء علاقات تجارية بشكل منفتح اعتمادا على دول النامية والجنوب العالمي، لافتا إلى أن العقوبات غير الشرعية لها تداعيات سلبية على العلاقات الدولية وتعرقل الوصول إلى الأسواق العالمية ، وكذلك تعرقل إجراء الحوار في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة التغير المناخي والتصحر وتقديم المساعدات الإنسانية .

ونوه بأن النطاق الجغرافي لتجمع البريكس يعطي فرصة رائعة لتحقيق الأهداف المختلفة للبريكس؛ ما يسهم بشكل كبير في تقليل الفرق بين الشعوب وزيادة الرفاهية والازدهار في دول البريكس وإقرار نظام جديد متعدد الأقطاب.