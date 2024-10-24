اليوم السابع
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رئيسة وحدة تعزيز الرفاهية بمنظمة الصحة: إشراك المجتمع أمر جوهرى فى تعزيز الصحة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:50 م
رئيسة وحدة تعزيز الرفاهية بمنظمة الصحة: إشراك المجتمع أمر جوهرى فى تعزيز الصحة جانب من الجلسة
كتبت - مرام محمد

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أكدت الدكتورة فاتن بن عبد العزيز رئيس وحدة تعزيز الرفاهية في إدارة تعزيز الصحة بمقر منظمة الصحة العالمية، أن إشراك المجتمع صورة حيوية ومكون أساسي من عمل منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن كل ما يقومون به هو جزء من أجندة التنمية المستدامة، والتي تعني أمور عديدة، منها الصحة، والتعليم، والتشغيل، والتحول الرقمي.

 

جاءت تصريحات الدكتورة فاتن بن عبد العزيز، اليوم الخميس، خلال مشاركتها في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضحت أن إشراك المجتمع يتم من خلال نهج يشمل الترتيبات الصحية التي يتم توفيرها في الحياة اليومية سواءً في المستشفيات أو المدارس وغيرها من الأماكن، والحراك الاجتماعي الذي يسمح للمجتمع أن ينتظم ويشارك في التصميم، مؤكدة أهمية ضمان أن المجتمع يحظى بالثقافة الصحية ليجد معنا الحلول.

 

وأشارت إلى أن الناس يجب أن يحصلون على المعلومات حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم على أساس سليم، مؤكدة أن إشراك المجتمع أو تعزيز إشراكه وظيفة أساسية للصحة العامة وجوهري في تعزيز الصحة على المستوى الوطني والمحلي.


 







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الصحة

السكان

الصحة العالمية




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