حصاد الوزارات.. الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام

وزير الصحة يستقبل نظيره السودانى لبحث التعاون المشترك

إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة تحصل على شهادات «الأيزو»

الصحة تكشف عن استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل

الزراعة: خبراء مركز بحوث الصحراء يواصلون دعم المزارعين بسيناء بخدمات إرشادية

‫الزراعة: معدات قطاع الزراعة الآلية فى خدمة منتفعى التجمعات الزراعية بسيناء.. فيديو وصور

وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة مزلقانات عشوائية على السكة الحديد.. فيديو

وزارة النقل تنشر أحدث تصوير لمشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. فيديو

وزير الصحة: تخصيص موازنة مستقلة للتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة

وزارة التضامن تستقبل وفدا من طلاب المدارس ذوي الإعاقة خلال جولة بالعاصمة الإدارية.

وزير الصحة: 35 ألف مشارك فى فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والتنمية

المترو يبدأ الخميس القادم العمل بالتوقيت الشتوى.. اعرف المواعيد