اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أكتوبر 2024 11:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين بأوسيم 4 أيام

الخميس، 24 أكتوبر 2024 10:26 ص
حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين بأوسيم 4 أيام سرقة الهواتف المحمولة- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ثلاث متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى أوسيم.

وكشف التحقيقات ، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة ، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية من الطريق العام بأسلوب "قطع الأسلاك "، وأقروا بارتكابهم 16 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص تم ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط كل الدراجات النارية المستولى عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.


 







سرقة

جرائم سرقة

سرقة هواتف محمولة

أوسيم

سرقة الهواتف المحمولة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة