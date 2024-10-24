حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين بأوسيم 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ثلاث متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى أوسيم.

وكشف التحقيقات ، أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة ، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية من الطريق العام بأسلوب "قطع الأسلاك "، وأقروا بارتكابهم 16 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص تم ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط كل الدراجات النارية المستولى عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.



