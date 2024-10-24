تفاصيل اعترافات لص سرقة الشقق فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل شقة، واعترف المتهم بتخصصه فى سرقة المساكن والشقق السكنية بأسلوب التسلق بعد مراقبة المكان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته (مبلغ مالى - بعض المشغولات الذهبية) قام بسرقتها من أحد المساكن بدائرة القسم.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.