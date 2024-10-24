بوتين يلتقى جوتيريش للمرة الأولى منذ عامين

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يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمرة الأولى منذ عامين، فى وقت يواجه فيه دعوات من حلفائه فى مجموعة بريكس لوضع حد للحرب فى أوكرانيا.

ويتوقع أن يبحث بوتين وجوتيريش حرب أوكرانيا ونزاعات الشرق الأوسط خلال اجتماعهما المقرر فى اليوم الأخير من قمة مجموعة بريكس بمدينة قازان الروسية، وهو المنتدى الذى تأمل موسكو فى أن يساعد فى منافسة "هيمنة" الغرب.

وقد نددت الخارجية الأوكرانية باللقاء المرتقب بين بوتين وجوتيريش.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن جوتيريش سيستخدم الاجتماع "لإعادة تأكيد مواقفه المعروفة بشأن الحرب فى أوكرانيا"، مؤكدا أن الأمين العام على استعداد لعرض وساطته، لكنه ينتظر "الظروف المناسبة".

وأضاف أنه "من الواضح أنه مستعد لتقديم خدماته، عندما تكون الأطراف راغبة، وسيستمر فى المراقبة ليرى متى يكون الوضع مناسبا".

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة انتقادات متكررة للحرب على أوكرانيا التى بدأتها روسيا مطلع عام 2022، معتبرا أنها تشكل "سابقة خطيرة" فى العالم، داعيا إلى "سلام عادل" يحترم القانون الدولى و"وحدة أراضي" أوكرانيا.

وتعد هذه الزيارة الأولى التى يقوم بها جوتيريش إلى روسيا منذ 26 أبريل/نيسان 2022، أى بعد شهرين على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وتوجه حينها إلى موسكو خلال حصار الجيش الروسى مدينة ماريوبول جنوبى أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، انخرط جوتيريش فى جهود إحلال السلام بين الجانبين، وساعد فى التوسط فى اتفاق سمح لكييف بتصدير الحبوب من موانئها عام 2022.

وتأتى المحادثات بين بوتين وجوتيريش بينما تتقدم القوات الروسية فى منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وتقترب من مركز الإمداد الرئيسى فى بوكروفسك.

كما أعلنت أطراف غربية حليفة لأوكرانيا -تتقدمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى (ناتو)- حيازتها أدلة على وجود "آلاف" الجنود الكوريين الشماليين فى روسيا، فى خطوة يتخوف الغرب وكييف من أن تكون تمهيدا لنشر كبير لقوات عسكرية لدعم موسكو.