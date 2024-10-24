اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين: دول مجموعة بريكس تدرك ضرورة وقف الصراع فى الشرق الأوسط

الخميس، 24 أكتوبر 2024 03:35 م
بوتين: دول مجموعة بريكس تدرك ضرورة وقف الصراع فى الشرق الأوسط قمة بريكس
قازان (أ ش أ)

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن قادة مجموعة بريكس يتفقون على ضرورة وقف التصعيد فى منطقة الشرق الأوسط بكل الوسائل الممكنة.

وقال بوتين - في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة بريكس المنعقدة في مدينة قازان - :"نحن جميعا نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في قطاع غزة وفي المنطقة بشكل عام ، ولذا نأمل أن يتم تنفيذ كل الإجراءات الممكنة لتخفيف التوترات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة ككل".

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بوتين قوله :"تحدثت أمس مع العديد من القادة، والجميع متفقون على ذلك، ولذا نؤكد على ضرورة المضي قدما في التوصل لتسوية للقضايا المعقدة في المنطقة".

وكانت قد انطلقت أمس الأول الثلاثاء، في قازان عاصمة جمهورية تتارستان فعاليات وأنشطة قمة "بريكس" بنسختها الـ16 بمشاركة نحو 40 دولة ، وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة للمجموعة.

وتترأس روسيا قمة "بريكس" هذا العام تحت شعار "تنمية عادلة في عالم متعدد الأقطاب من أجل تحقيق الأمن الشامل" حيث تنظم أكثر من 200 لقاء يتناول المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل البرازيل، روسيا، الهند، والصين وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011، وفي يناير 2024 انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.







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