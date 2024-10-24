اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد ضبط 4 آلاف قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى

الخميس، 24 أكتوبر 2024 02:00 ص
بعد ضبط 4 آلاف قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى سرقة تيار كهربائى
كتب سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (4345) قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد، ويواجه المتهمين فى تلك الجرائم عقوبات رادعة.

وفى السطور التالية نرصد عقوبة سرقة الكهرباء.

يعاقب القانون كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.







حملات أمنية

سرقة كهرباء

عقوبة سرقة الكهرباء

أخبار الحوادث

سرقة تيار كهربائى




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