اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أكتوبر 2024 09:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

النائب العام يلتقى مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

الخميس، 24 أكتوبر 2024 08:35 م
النائب العام يلتقى مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية النائب العام يلتقي مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم 24 أكتوبر الجاري، مع انتون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمدينة مدريد بالمملكة الإسبانية.

 

وشمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية والوكالة الإسبانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، من خلال العمل على تنظيم فعاليات مشتركة مع أجهزة الادعاء في المملكة الإسبانية، وفي الدول الإفريقية والعربية، يستهدف من خلالها تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة.

 







النائب العام

مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

التعاون الدولى من أجل التنمية

النيابة العامة المصرية

النواب العموم

دول العشرين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة