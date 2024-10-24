السيطرة على حريق فى أشجار نخيل بمنطقة الكرنك بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الخميس، في السيطرة على حريق في عدد من أشجار النخيل بمنطقة نجع الطويل في الكرنك بالجهة الخلفية لمعابد الكرنك، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر، إخطارا من أهالي منطقة نجع الطويل بالكرنك، يفيد بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل في الجهة الخلفية لمعابد الكرنك، وانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء للسيطرة علي النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان مدخل قرية النمسا التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، شهد اليوم الأربعاء، إصابة 6 مواطنين بكدمات وكسور في إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق نتيجة السرعة الزائدة، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بانقلاب ميكروباص على مدخل قرية النمسا، فانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 6 مواطنين من الركاب بكدمات وكسور، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.