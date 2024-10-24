اليوم السابع
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السجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل بتهمة تعاطى المخدرات فى قنا

الخميس، 24 أكتوبر 2024 10:31 ص
السجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل بتهمة تعاطى المخدرات فى قنا حبس - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية أشرف جعفر ويوسف الشيخ وكرم الطاهر، عامل بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف بتهمة تعاطي الحشيش المخدر ، بمركز  أبوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمود.ن، 20 عاما، عامل، تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 17663 لسنة 2024 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 3192  لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات،  والتي عاقبت المتهم بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

 







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