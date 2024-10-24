اليوم السابع
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الدفاع المدنى الفلسطينى: 770 شهيدا بالعملية الإسرائيلية الأخيرة فى شمال غزة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 06:20 م
الدفاع المدنى الفلسطينى: 770 شهيدا بالعملية الإسرائيلية الأخيرة فى شمال غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الدفاع المدني الفلسطيني قال إن أكثر من 770 شهيدا في العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة شمال غزة منذ ثلاثة أسابيع.


وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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