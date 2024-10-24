اليوم السابع
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الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن المعتمدية و3 مناطق رئيسية بالجيزة (إنفوجراف)

الخميس، 24 أكتوبر 2024 05:04 م
الجمعة.. قطع المياه 8 ساعات عن المعتمدية و3 مناطق رئيسية بالجيزة (إنفوجراف) انقطاع المياه
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه عن مناطق: "المعتمدية، برك الخيام، عزبة العسيلي، ناهيا"، لمدة 8 ساعات.

وأوضحت المحافظة، أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 25/10/2024 ويستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26/10/1024.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى أعمال تحويل خط مياه قطر 400 مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن أعمال تطوير امتداد محور أحمد عرابي.

وأكدت توفير الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه
قطع المياه

 







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