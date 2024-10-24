التشيك توافق على تمديد مهمة قوات الجيش بالمناطق المتضررة من الفيضانات

براغ (أ ش أ)

وافقت الحكومة فى جمهورية التشيك، على تمديد مهمة قوات الجيش المنتشرة فى المناطق المتضررة من الفيضانات التى اجتاحت البلاد الشهر الماضى، للمساعدة فى جهود إعادة الإعمار.

ونقل راديو براغ الدولي اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التشيكية، ديفيد بولاك، قوله "إن الوزارة طلبت من الحكومة الموافقة على تمديد مهمة ألف جندي حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل للمساعدة في جهود إعادة الإعمار".

وكانت وزارة الدفاع التشيكية قد تعهدت ببناء عشرين جسرا مؤقتا في المناطق التي غمرتها الفيضانات، وقامت بنشر مهندسين ومسعفين وطيارين وخبراء في مجال الأرصاد الجوية في المناطق المنكوبة للمساعدة في جهود الإغاثة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات عصفت في شهر سبتمبر الماضي بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى منها بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا.